新盤動向：本木示範單位錄逾千人次參觀 最快下周加推
2020年11月20日 14:51
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韓家輝(右2)稱恒基為本木提供3年保養期。
九龍區新盤銷售反應理想。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，尖沙咀本木的示範單位昨(19日)首天開放，至今已錄逾千人次參觀，公司會視乎市場反應，考慮下周初會否加推，並落實銷售安排，最快下周末或之前開售。
同時，該盤為集團首個項目提供3年保養期，之後其他樓盤亦會引入相同安排。
中原九龍董事劉瑛琳表示，項目日後呎租料達60港元，租金回報率可望達3厘至3.2厘。首10名透過公司入市的買家，將獲贈首年租務管理服務，總值約18萬元。
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