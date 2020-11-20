母企正式宣布破產　華晨中國股價曾飆逾一成

周五(20日)A股臨近收市時段，內地官媒報道，華晨汽車集團正式破產重整。瀋陽市中級人民法院周五裁定，受理債權人對華晨集團重整申請，意味這家車企正式進入破產重整程序。

內地法院裁定稱，華晨集團存在資產不足以清償全部債務的情形，具備企業破產法所規定的破產原因。但同時該集團具有挽救的價值和可能，具有重整的必要性和可行性。

華晨集團有關負責人表示，今次重整隻涉及集團本部自主品牌板塊，不涉及集團旗下上市公司、與寶馬及雷諾等的合資公司。作為寶馬在華最重要的合作夥伴，集團重整後有望重生，並盡力挽回債權人損失。同時華晨寶馬仍是集團未來穩定的利潤來源，且還將不斷推出新產品，擴大規模。

內媒今早已報道，華晨汽車集團將在周五正式宣布破產。報道又指，於11月19日華晨雷諾召開董事會決議將完成雙方6億元人民幣的注資，並為最後一次注資。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020