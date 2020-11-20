二手樓價指數按周回升0.5%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報177.57點，按周升0.50%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.33點，按周升0.50%。CCL_Mass近5周於180點至182點爭持，早前5周則於179點至181點之間爭持。指數成功擺脫179點水平，顯示大型屋苑樓價有反覆向上的跡象，但過程緩慢。CCL(中小型單位)報178.67點，按周升0.53%。

四大整體指數齊升，近5周出現3次，樓價明顯擺脫低位，兼走勢反覆微升，升勢由大型屋苑及中小型單位帶動。近5周計，CCL_Mass及CCL(中小型單位)同樣4升1跌，累升1.15%，升幅一致。近5周CCL及CCL(大型單位)亦錄得3升2跌，走勢持續1周升1周跌，但豪宅樓價近5周僅升0.14%，拖累CCL升幅只有0.99%。本周指數尚未反映定息按揭試驗計劃延長一年，相信消息有利樓價向上，但走勢仍然反覆。

CCL(大型單位)報171.79點，按周升0.32%。近5周走勢有反覆回穩的跡象，指數於170點至173點爭持，持續1周升1周跌。早前5周指數波幅顯著，於172點至178點之間反覆。

四區方面，新界西CCL_Mass報167.63點，按周升1.63%。 新界東CCL_Mass報189.30點，按周升0.26%。港島CCL_Mass報186.29點，按周升1.55%。九龍CCL_Mass報175.47點，按周跌0.97%。三區指數3升1跌，近5周出現3次。

近5周四區樓價明顯反覆向上。新界兩區及九龍樓價近5周同樣4升1跌，升幅以新界西最顯著，5周累升2.61%，而九龍及新界東分別累升1.68%及0.18%。港島走勢平穩，近5周錄得2升3跌，累跌0.15%，繼續企穩186點水平。

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