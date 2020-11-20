【產經直播】憂疫情再爆發 寄望新經濟股？
2020年11月20日 16:12
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市場擔心第四波疫情爆發，港股周五(20日)反覆，最終升94點，收報26,451點。港股依然喺26,400點附近爭持，幾時先可以突破7月高位？
ATMXJ全線回勇，當中有傳京東(09618)旗下京東健康最快下周四招股，按中國數字大健康市場2019年總收入排名，京東健康以108.42億元人民幣排名第一，依家可趁上市前買定京東(09618)博升？
河南國企永城煤電控股(永煤)債務違約事件繼續發酵，拖累內銀股表現偏軟，中國光大銀行(06818)、中行(03988)、農行(01288)、建行(00939)及工行(01398)四大內銀股價下挫，內銀板塊不宜沾手？
內需股持續做好，其中車股更加表現亮麗，吉利汽車(00175)突破蟹貨區，更創近兩年半新高；廣汽(02238)亦落鑊炒上，指要力爭十四五期末產銷量達350萬輛，兩日累升近18%，如果依家追入風險會唔會好大？另外啤酒股近日亦炒上，準藍籌百威亞太(01876)、青島啤酒(00168)、華潤啤酒(00291)，冇貨吼得過？
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