【市後重點睇】道指期貨挫近200點
2020年11月20日 16:25
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●美匯指數報92.34；港匯見7.7525；離岸人民幣(CNH)反覆處至6.5703；美元兌日圓報103.85；歐元企1.1872；英鎊報1.3252。金價跌至每安士1,864.6美元。布油跌至44.08美元；紐油弱見41.61美元。道指期貨報29,251點，跌192點。
●恒生指數收報26,451點，升94點或0.359%。https://bit.ly/3pNrWYU
—母企正式宣布破產，華晨中國股價曾飆逾10%。
●A股快報：滬綜指收升14點，車股續揚。https://bit.ly/3lPF9ht
●亞洲股市：日股收跌106點，韓股穩升。https://bit.ly/3lIPkEC
●全球經貿戰：美國未加入RCEP，料將加強亞太地區雙邊經貿合作。
-中國商務部：按發展實際需要，支持香港盡早加入RCEP。
-【深度解構】RCEP由東協主導，對中國效益毋須誇大。https://bit.ly/3fdhVzy
●家衰口不停！美國財政部追聯儲局還錢遭拒。https://bit.ly/2IRTyM1
●美商會調查：過半美企認為拜登上場後，在華業務更樂觀。https://bit.ly/2Kr4Ze3
●英國時尚連鎖店Peacocks及Jaeger遭接管，4,700個職位或不保。
●調查：新加坡兩成半僱主計劃2021年員工凍薪。
●報告：「逃稅」令全球每年損失3.3萬億元。
●【亂世買金】花旗：金價最牛睇每安士2700美元。
●新舊能源博弈！全球興起電動車 石油時代快完結？
●通用汽車擬斥270億美元押注電動車業務。
●【大行報告】摩通料明年上半年內地汽銷售增長加快至20%。
●人民幣速遞：中間價跌至6.5786，結束4連升；兌每百港元報84.71。
●破產管理署：10月發出公司接管或破產令按年升0.7%。
●傳AGBA洽購手持康宏股權，郭曉群指從未接獲收購要約。https://bit.ly/3kNIlZJ
-股東特別大會前，康宏環球突委任2名新董事。
●【股民熱話】中國信用債市場爆煲，何解港股表現咁老定？https://bit.ly/3fis9yD
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