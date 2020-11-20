【市後重點睇】道指期貨挫近200點

●美匯指數報92.34；港匯見7.7525；離岸人民幣(CNH)反覆處至6.5703；美元兌日圓報103.85；歐元企1.1872；英鎊報1.3252。金價跌至每安士1,864.6美元。布油跌至44.08美元；紐油弱見41.61美元。道指期貨報29,251點，跌192點。

—母企正式宣布破產，華晨中國股價曾飆逾10%。

●全球經貿戰：美國未加入RCEP，料將加強亞太地區雙邊經貿合作。

-中國商務部：按發展實際需要，支持香港盡早加入RCEP。

●英國時尚連鎖店Peacocks及Jaeger遭接管，4,700個職位或不保。

●調查：新加坡兩成半僱主計劃2021年員工凍薪。

●報告：「逃稅」令全球每年損失3.3萬億元。

●【亂世買金】花旗：金價最牛睇每安士2700美元。

●新舊能源博弈！全球興起電動車 石油時代快完結？

●通用汽車擬斥270億美元押注電動車業務。

●【大行報告】摩通料明年上半年內地汽銷售增長加快至20%。

●人民幣速遞：中間價跌至6.5786，結束4連升；兌每百港元報84.71。

●破產管理署：10月發出公司接管或破產令按年升0.7%。

-股東特別大會前，康宏環球突委任2名新董事。

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