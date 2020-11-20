業主移民1200萬元連車位沽朗逸峰　低估價11%

2020年11月20日 16:31
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    美聯鍾家豪表示，荃灣朗逸峰3座高層B室，實用面積966方呎，業主以1,300萬元連車位放售，最後單位以1,100萬元成交，呎價11,387元，而車位則以100萬元售出，即最終售價較開價低100萬元。
    他指出，上述單位連車位銀行估價約1,350萬元，而是次成交總價約1,200萬元，大幅低估價約11.1%。
    原業主於2009年4月共以508萬元購入上述物業，至今升值1.36倍。沽貨後將移民外地陪女兒升讀大學。
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