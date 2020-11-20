【新盤追擊】EIGHT STAR STREET體驗都市魅力

要提到灣仔地標，相信星街小區一定榜上有名，這裏充滿時尚及藝術氣息，有灣仔「後花園」之稱，加上貼近中環、金鐘商業區，向來獲不少上班一族垂青；不過據美聯物業營業董事莊樹勤表示，星街住宅盤的買賣及租賃一直有需求，惟新供應向來不多，上一個入伙新盤已是10年前的星街5號。

EIGHT STAR STREET地利優越，既坐擁中環、金鐘及灣仔核心商業區優勢，又坐落星街小區；距離港鐵金鐘站及灣仔站，又僅10分鐘左右步程；另外灣仔區的民生商店及特色食肆林立、超級市場、街市一應俱全。想知更多，即Click片了解。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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