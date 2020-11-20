【中環剝花生】大行唱淡　美股明年難睇好？

在新冠肺炎疫情肆虐下，美國經濟復甦之路難行，即使民主共和兩黨同意恢復磋商新紓困方案，以及市場再有新冠肺炎疫苗研發進展好消息，但大行瑞銀仍看淡，預測美股明年會跑輸大市，唔通投資者資產真要及早重新配置？

為了提振當地經濟，美國聯儲局主席鮑威爾日前暗示緊急貸款計劃或要延長，但現卻與美國財政部鬧分歧，財長努欽拒絶延長緊急貸款計劃，要求償還未動用救援資金，令聯儲局官員感到意外，到底兩邊搞邊科？要點解讀？時局混亂，趁金價回落，不如買入避險？

今集《中環剝花生》搵嚟茂宸集團證券經紀部第一副總裁丁世民，以及恒生銀行首席市場策略員溫灼培同你分析。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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