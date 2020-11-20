恒生銀行年內推逾280項數碼創新及功能提升服務

袁妙齡表示，科技進步促使銀行踏入轉型，截至今年10月，該行手機應用程式使用量按年增長7成。新分行除引入大型數碼互動幕牆外，亦提供櫃位手機取票服務、網上預約開戶等服務。

她透露，明年將根據情況優化該行網點，中長期而言冀將部分員工轉型為銷售人員，同時重點發展財富管理，並視乎客戶需要投放資源及人手以配合發展，惟未有特定目標。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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