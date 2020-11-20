恒生銀行年內推逾280項數碼創新及功能提升服務
2020年11月20日 17:05
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恒生銀行分行網絡業務主管袁妙齡
恒生銀行(00011)近年積極拓展數碼服務，今年至今推出逾280項新數碼創新服務及功能提升，同時多間分行引入未來分行服務概念，其中馬鞍山新港城中心分行將於下星期一(23日)正式投入服務，分行網絡業務主管袁妙齡表示，冀於一至兩年內逐步將此概念推行至全線分行。
袁妙齡表示，科技進步促使銀行踏入轉型，截至今年10月，該行手機應用程式使用量按年增長7成。新分行除引入大型數碼互動幕牆外，亦提供櫃位手機取票服務、網上預約開戶等服務。
她透露，明年將根據情況優化該行網點，中長期而言冀將部分員工轉型為銷售人員，同時重點發展財富管理，並視乎客戶需要投放資源及人手以配合發展，惟未有特定目標。
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