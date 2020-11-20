主要由於(i)整體建築成本上升以及因應建築業的熾熱競爭而採取更具競爭力的項目定價，與2019年相應期間的在建項目相比，集團地基及隧道業務的在建項目錄得較低毛利率；(ii)間接非全資附屬公司深圳華大海洋科技的研發成本上升，當中包括海洋功能製品與海洋創新藥的研發成本以及相關人力資源開支；(iii)新冠肺炎疫情於全球爆發，對集團海外附屬公司的營運造成負面影響，導致集團於期內的整體除稅前溢利出現相應下跌。

另一方面，伯明罕物業項目的單位期內交付客戶，導致一間聯營公司於該期間確認收益及溢利，使分佔該聯營公司的溢利增加，從而部份抵銷除稅前溢利於期內因上述因素而出現的跌幅。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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