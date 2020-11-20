A股快報：上海申華指業務不受華晨集團重整影響

截至目前，華晨集團直接及間接持有申華控股約4.46億股，佔公司總股本的22.93%，處於凍結狀態的股份數量則為1.07億股，佔公司總股本的5.53%。經核查，公司應收華晨集團及其關聯方帳款1.4億元人民幣(下同)，公司對華晨集團及其關聯方提供的擔保餘額4.45億元。因此，華晨集團重整方案可能會對公司股權結構、年度業績產生一定影響。

不過，公司具有獨立完整的業務及自主經營能力，在業務、人員、資產、機構、財務等方面與控股股東及其關聯方相互獨立。 間接控股股東的重整事項不會對公司日常生產經營產生影響，現時公司的生產經營情況正常。

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