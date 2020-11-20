元亨燃氣發盈利警告
2020年11月20日 17:20
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元亨燃氣(00332)公布，根據董事會對目前可獲得資料之初步評估，集團預期截至2020年9月30日止6個月期間將錄得股東應佔虧損介乎4,000萬至5,000萬元人民幣(下同)，而去年同期
則確認綜合溢利約2,400萬元。
董事會認為，有關虧損主要由於(i)上半年全球爆發新冠肺炎疫情及國際油價暴跌，導致商品的需求及毛利率大幅下降，從而導致液化天然氣及油氣交易分部的生產及銷售產生的
毛利大幅減少；(ii)港元、人民幣及美元的匯兌波動擴大，導致確認外匯虧損淨額約
3,000萬元，而去年同期則確認外匯收益淨額約4,200萬元。
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