李嘉誠及李澤鉅增持長實 斥資逾2000萬元
2020年11月20日 17:38
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港交所股權披露顯示，長和系資深顧問李嘉誠和主席李澤鉅增持長實集團(01113)，總斥資2,004.54萬港元。長實回覆傳媒查詢時表示，李嘉誠基金會有限公司於11月16日、11月17日、11月18日及11月19日，以平均價每股41.4500元、42.6833元、43.2750元及43.5727元購入長江實業共47萬股。
因此，根據證券及期貨條例，李嘉誠被視作持有長實集團之權益由35.75%增至35.77%；李澤鉅由35.82%增至35.83%。
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