泰國央行推出多項措施遏制泰銖升勢

泰國央行副總裁Vachira Arromdee表示，該行周五(20日)發布與泰銖相關的新措施，在泰銖急速升值後，協助資本流動達致平衡。

她表示，新規定將允許泰國人民自由持有與轉移外幣存款，並可直接投資更多海外證券。泰國人也可以將外幣存款帳戶用於分散投資，將資金配置於外幣計價的資產，例如外國股票與美元計價黃金。此外，泰國投資者直接投資外國證券的上限，將從每年20萬美元提高到每年500萬美元。

此外，泰國央行將會取消由證券交易委員會(Securities Exchange Commission)規定的投資者購買外國資產限制，並將允許ETF等外國證券在泰國上市。

不過，投資者在獲准交易債券時，必須先行登記，這項措施將於明年初生效。其他措施應該會在本月內生效。

Vachira Arromdee指出，美國總統大選結果，以及新冠肺炎疫苖開發取得進展的迹象，增強人們對全球經濟的信心，觸發資金流入泰國在內等新興市場。泰銖急速升值可能影響泰國脆弱的經濟復甦，泰國央行一直在密切監控，並在必要時已出手干預，以防止匯率過度波動。

泰銖兌美元匯價周一(16日)一度升至30.13，創下10個月新高。

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