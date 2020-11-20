國際商業結算發盈警
2020年11月20日 17:59
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國際商業結算(00147)公布，根據現有資料及對集團未經審核綜合管理帳目作出的初步審閱，董事會預期截至9月30日止6個月，因新型冠狀病毒疫情爆發，導致房地產建設臨時停工及樓宇交付給客戶延期，收入及毛利將預期錄得大幅下跌。收入及毛利的减少均超過去年同期的90%。據此，與2019年同期的除稅前虧損約1,132.2萬港元相比，報告期間除稅前虧損預期將增加約4倍。公司一直密切觀察經濟狀況，並採取靈活的措施以應對充滿挑戰的營商環境。
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