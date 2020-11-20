陽光能源增持江蘇悅陽光伏科技股權至55%

目標公司由錦州陽光擁有約28%、俊懋擁有約25.4%、建湖宏創擁有17.8%及文特客擁有16.1%，主要從事光伏技術開發、諮詢、交流、轉讓、推廣業務，以及太陽能儲能材料及產品製造，現擁有2吉瓦的組件產能。

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