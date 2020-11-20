陽光能源增持江蘇悅陽光伏科技股權至55%
2020年11月20日 18:09
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陽光能源(00757)公布，旗下錦州陽光與其他投資者及江蘇悅陽光伏科技(目標公司)於11月20日訂立增資協議。錦州陽光同意以現金出資方式向目標公司增資1億元人民幣(下同)，其中6,944萬元將由目標公司視為註冊資本，3,056萬元則被視為目標公司的資本儲備。目前錦州陽光擁有目標公司約28%股本權益，增資完成後，錦州陽光將擁有目標公司約55%股本權益。
目標公司由錦州陽光擁有約28%、俊懋擁有約25.4%、建湖宏創擁有17.8%及文特客擁有16.1%，主要從事光伏技術開發、諮詢、交流、轉讓、推廣業務，以及太陽能儲能材料及產品製造，現擁有2吉瓦的組件產能。
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