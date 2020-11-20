瑞銀：美國明年財政刺激減弱　央行會更「鴿」

外國媒體報道，瑞銀預計，經濟從谷底反彈的力度逐漸消退，及確診病例的增加導致發達市場人員流動性趨勢逆轉，預計美國聯儲局和歐洲央行將在12月朝「鴿派」方向調整政策。

該行預計，2021年全球經濟增速將從-3.8%反彈至5.6%，美國GDP增速將達到3.6%(2020年料為負3.6%)。發達市場的貨幣政策可能會在未來數年保持寬鬆，經濟鬆弛加劇且通脹低於目標。

瑞銀認為，疫苗推出的時機和美國財政政策是全球預測的關鍵驅動因素，但在一個分裂的政府領導下，美國2021年的財政刺激力度將會減弱。

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