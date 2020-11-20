華虹半導體與母公司組合營

根據合營協議，合營公司將從事投資(包括股權投資、投資管理及資產管理)、諮詢(包括企業、業務及投資諮詢)及集成電路的銷售及服務。成立合營公司將促進公司在集成電路領域的業務擴展以及探索與集成電路企業的合作及協同，以實現商業模式及業務多元化的創新。

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