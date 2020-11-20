管道工程發盈警
2020年11月20日 19:03
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管道工程(01865)公布，根據董事會目前可得資料及對集團截至9月30日止6個月之未經審核簡明綜合管理帳目所作初步評估，預計集團可能錄得淨虧損約290萬新加坡元，去年同期則錄得淨利潤約30萬坡元。業績轉虧主要是由於(i)新型冠狀病毒病大流行期間，新加坡衛生部實施阻斷措施，導致集團總部暫時關閉，但集團仍須承擔固定營運成本；(ii)期內收益減少約41.1%；(iii)與供應及敷設輸氣幹管及重續服務有關的項目於接近完成階段產生額外成本約200萬坡元。
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