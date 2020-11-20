本地時裝短租銅鑼灣羅素街舖　租金僅為舊租12%

受肺炎疫情影響的核心區一線街舖罕有出現大量吉舖，臨近聖誕節傳統零售旺季，不少香港街頭時裝品牌趁機進駐。一家本地時裝品牌剛以每月約10萬元，短租銅鑼灣羅素街59至61號地下B4號舖。該舖面積約933方呎，上一手租客為國際鐘錶品牌，於今年6月底提前退租，當時月租金約80萬元，最新短約租金低逾87%，只為舊租金的約12%，呎租約107元。由於再有短租客租用羅素街地舖，令該街道吉舖暫時回落至5間。

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