中證監：已對華晨集團債券違約開展專項檢查

中國證券監督管理委員會公布，近期華晨汽車集團有關債券違約，引起市場關注。中證監已依法對其開展專項檢查，根據檢查情況，今日對華晨集團採取出具警示函的行政監管措施並決定對其涉嫌信息披露違法違規立案調查，對華晨集團有關債券涉及的中介機構進行同步核查，嚴肅查處有關違法違規行為。

中證監高度重視投資者合法權益保護，全面貫徹落實國務院金融委「零容忍」要求，依法嚴厲打擊各類違法違規行為，維護債券市場良好秩序。同時，將繼續維護和發揮好債券市場正常功能，支持各類所有製企業合法合規通過債券市場融資發展。下一步，證監會將依法做好監管工作，牢牢守住不發生系統性風險的底線，深化改革、健全制度、落實責任、嚴格監管，促進債券市場平穩健康發展。

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