新盤UPDATES：九龍區下周數盤或正面對撼
2020年11月20日 20:15
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疫情雖然反覆，但無礙發展商開盤部署，大批新盤爭相出籠，初步市場反應亦相當不俗，當中九龍區好大機會於下周爆發數盤正面對撼情況，市場競爭料會繼續加劇。
本木示範單位錄逾千人次參觀 最快下周加推
九龍區新盤銷售反應理想。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，尖沙咀本木的示範單位周四(19日)首天開放，截至今晚7時已錄逾1,500人次參觀，公司會視乎市場反應，考慮下周初會否加推，並落實銷售安排，最快下周末或之前開售。
同時，該盤為集團首個項目提供3年保養期，之後其他樓盤亦會引入相同安排。
中原九龍董事劉瑛琳表示，項目日後呎租料達60港元，租金回報率可望達3厘至3.2厘。首10名透過公司入市的買家，將獲贈首年租務管理服務，總值約18萬元。
柏傲莊II第3輪銷售錄逾1.69萬票登記
新界區鐵路上蓋項目需求仍然殷切。新世界發展(00017)旗下沙田大圍站項目柏傲莊II，周日(22日)將推出396伙進行第3輪銷售，發展商 於今日(20日)下午6時截止接受認購，共錄得逾1.69萬個認購登記，超額認購逾41.6倍。由於明天將有抽籤活動，項目展銷廳及示範單位由周六(21日)開始至周日暫停開放予公眾參觀。
嘉熙連錄兩宗終止買賣個案
據一手銷售資訊網資料，嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙，剛連錄兩宗交易告吹個案。其中9座8樓A室，實用積339方呎，原本於2018年6月以717.7萬元沽出，發展商已剛更新價單，加價逾3.8%。而10座2樓G單位，原本於今年2月以764.8萬元售出，上述兩伙均已列明為終止買賣合約。
匯璽III低層大宅3743萬沽 呎價2.47萬元
豪宅新盤續錄大額交投。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽III，剛售出第7座16樓A單位，實用面積1,515方呎，成交價3,743萬元，呎價24,706元。項目本月至今已連沽5伙大宅，套現逾1.85億元。
OMA OMA高層戶891萬沽出
永泰地產(00369)旗下屯門OMA OMA，剛售出第2A座16樓G單位，實用面積603方呎，成交價891.9萬元，呎價14,791元，買家選用建築期付款計劃，可享有發展商提供免息9成備用按揭貸款。
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