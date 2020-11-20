新盤UPDATES：九龍區下周數盤或正面對撼

疫情雖然反覆，但無礙發展商開盤部署，大批新盤爭相出籠，初步市場反應亦相當不俗，當中九龍區好大機會於下周爆發數盤正面對撼情況，市場競爭料會繼續加劇。

本木示範單位錄逾千人次參觀 最快下周加推

九龍區新盤銷售反應理想。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，尖沙咀本木的示範單位周四(19日)首天開放，截至今晚7時已錄逾1,500人次參觀，公司會視乎市場反應，考慮下周初會否加推，並落實銷售安排，最快下周末或之前開售。

同時，該盤為集團首個項目提供3年保養期，之後其他樓盤亦會引入相同安排。

中原九龍董事劉瑛琳表示，項目日後呎租料達60港元，租金回報率可望達3厘至3.2厘。首10名透過公司入市的買家，將獲贈首年租務管理服務，總值約18萬元。

柏傲莊II第3輪銷售錄逾1.69萬票登記

嘉熙連錄兩宗終止買賣個案

匯璽III低層大宅3743萬沽 呎價2.47萬元

OMA OMA高層戶891萬沽出

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020