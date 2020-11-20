東方報業半年賺8732萬元　比去年同期增1.39倍　派息2仙

《東方日報》連續44年銷量第一，為讀者人數全港最多的收費報章，是一份香港人的報紙。於報告期內，新冠肺炎肆虐，疫情反覆不定，人心惶惶，《東方日報》無間斷地追貼疫情發展，為讀者提供最新而詳盡的資訊。

《on.cc東網》乃本港首屈一指的網上新聞媒體平台，資訊及功能兼備，深受用家擁戴，網站及手機平台的每月總瀏覽頁次高達8.7億，創歷史新高。於報告期內，集團將「東網巨星」及「東網生活」糅合成「繽FUN星網」，娛樂休閒合一，滿足大量年輕讀者的需求。

《onCH東網視頻》全天候24小時提供時事、娛樂、產經、體育、生活及馬經等多元化視頻新聞影片，為本港視頻新聞影片平台的先驅。於報告期內其進行多項革新，令功能和技術更趨成熟。專業團隊精心製作的環球新聞評論節目有口皆碑。

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集團的融資業務方面，整體表現理想。於報告期內，經濟急速下滑，融資需求強勁，應收貸款及應收利息總額達2.9億元，按年增加30%，貸款利息介乎1.6%至9%之間。

集團於今年9月30日的流動資產淨值逾9.52億元，其中包括定期存款、銀行結餘及現金逾6.45億港元。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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