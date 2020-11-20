樓價UPDATES：經濟環境不理想 拖累住宅租金表現
2020年11月20日 20:42
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經濟環境不理想，拖累住宅租金表現，北角金豐大廈一房戶成交呎租48元，低市價一成。奧運站君滙港兩房亦減租1,500元租出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。
港島區
●北角金豐大廈中層C室，實用面積277方呎，一房間隔，減租700元，成交月租1.33萬元，實用呎租48元，低市價一成。
●跑馬地愉昇閣中層A室，實用面積319方呎，一房間隔，放盤1星期減價38萬元，成交價590萬元，實用呎價18,495元。
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九龍區
●奧運站君滙港3座低層A室，實用面積482方呎，兩房間隔，減租1,500元，以每月租金1.75萬元租出，實用呎租36.3元。
●長沙灣宇晴軒本月暫錄5宗成交，其中5座中層F室，實用面積484方呎，兩房間隔，開價885萬元，議價後以880萬元易手，實用呎價18,182元。
●紅磡環海‧東岸1B座低層H室，實用面積197方呎，開放式間隔，以425萬元沽出，實用呎價21,574元。
●將軍澳居屋廣明苑E座高層14室，實用面積426方呎，兩房間隔，開價445萬元，放盤1星期，減價50萬元，未補價第二市場成交價395萬元，實用呎價9,272元。
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新界區
●沙田第一城本月暫錄28宗成交，最新錄50座高層B室，實用面積284方呎，兩房間隔，開價約570萬元，議價後以558萬元易手，實用呎價19,648元。
●沙田溱岸8號2座中層D室，實用面積725方呎，三房連套房間隔，以1,400萬元沽出，實用呎價19,310元。
●馬鞍山新港城1座中層7室，實用面積363方呎，兩房間隔，成交價625萬元，實用呎價17,218元。
●粉嶺綠悠軒7座低層H室，實用面積445方呎，兩房間隔，以510萬元獲承接，實用呎價11,461元。
●元朗朗晴居6座低層D室，實用面積573方呎，兩房間隔，叫價638萬元，減至625萬元成交，實用呎價10,908元。
●屯門瓏門2座低層連平台單位，實用面積487方呎，兩房間隔，叫價800萬元，放盤約5個月，累減22萬元或2.8%，以778萬元易手，實用呎價15,975元。
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