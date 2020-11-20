金利豐預警6個月溢利大幅下跌約65%

公司披露，上述溢利大幅下跌主要由於公司來自澳門酒店及博彩業務之收益減少，原因為爆發新冠肺炎後，到訪澳門之旅客人數急劇下跌；另外，公司向客戶墊付保證金融資之減值虧損增加。

事實上，金利豐金融今年7月公布的全年業績亦大跌。截至今年3月底止的全年度，股東應佔溢利銳減49.79%，至約5.03億元，末期息按年削33.33%至每股1仙。

該份業績通告顯示，該公司上年度收益總額倒退13.31%至約26.34億元，兩大業務分部——金融服務、酒店及博彩均見倒退。當中，金融服務業務全年收益按年倒退12.22%至約20.76億元，經調整除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)急跌58.46%至約6.04億元。至於酒店及博彩業務之收益亦按年倒退17.17%至約5.58億元，經調整EBITDA則下滑31.22%至約1.97億元。

而公司還因為期內向客戶墊付保證金融資減值虧損大增1.34倍，至接近11.23億元。

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