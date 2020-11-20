【悲情樓市】第四波疫情睇樓量跌九成　譽‧港灣兩房見今年低

肺炎疫情醞釀第四波爆發，香港樓市將再受衝擊，部分地區亦已出現二手低價成交，其中新蒲崗譽‧港灣兩房賣918萬元創今年新低價，而荃灣朗逸峯套三房低估價150萬元售出。睇樓活動隨即受影響，50大屋苑今、明兩日預約睇樓按周跌3.8%，業界預期，一旦政府進一步收緊禁聚令，睇樓數字隨時急跌8至9成。

疫情升溫加上受新盤市場夾擊，二手樓市表現下滑。利嘉閣黃民傑表示，上述譽‧港灣兩房低價買賣個案為8座低層D室，實用面積532方呎，開價930萬元，放盤約1個月即減12萬元售出，呎價17,256元。

美聯鍾家豪表示，上述朗逸峯3座高層B室，實用面積966方呎，連車位叫價1,300萬元，減價100萬元，以1,200萬元連車位易手，其中單位售價為1,100萬元，呎價11,387元。

他指出，單位連車位銀行估價約1,350萬元，而是次成交總價低估價約11.1%。原業主於2009年4月共以508萬元購入上述物業，至今升值1.36倍。沽貨後將移民外地陪女兒升讀大學。

市場再錄明賺實蝕個案，利嘉閣黃金欽指出，將軍澳晉海2A座中層A室套三房戶，大幅減價160萬元，以1,120萬元沽出，減幅約12.5%，呎價約15,977元。原業主持貨剛滿3年鬆綁轉售，帳面僅獲利約30.5萬元或約2.8%，料需蝕使費離場。

疫情不單影響業主叫價信心，同時削弱買家睇樓心態。利嘉閣指出，50個大型屋苑今、明預約睇樓量為1,375組，較對上一周少55組，結束連續四周升勢。若疫情惡化，業主或再度拒絕開放單位供參觀，屆時成交量也會受影響。

此外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑亦稱，該行統計十大屋苑周末預約睇樓量，亦按周下跌2.2%。而近日疫情反覆，部分市民減少外出令睇樓量回落，加上被新盤分薄客源，令二手市場氣氛略減。

他續稱，樓市走向將取決於疫情發展，倘若政府進一步將禁聚令收緊至上限2人，樓市將即時停頓，睇樓活動隨時跌九成，樓價亦會跟隨下挫。不過，目前仍未確認出現第四波疫情，相信樓市短期仍會平穩發展。

●市區樓萬多元租金有交易

整體住宅租金回軟，市區二手樓細單位，月租僅萬多元有交易。其中北角金豐大廈一房單位，月租1.33萬元，低市價達一成。

香港置業林文奇表示，上述單位中層C室，望開揚景，實用面積約277方呎，呎租約48元。業主原先以約1.4萬元放租約1個月，即吸引同區客洽詢，雙方議價後減租700元。據悉，新租客為單身客，心儀單位設新裝修，故睇樓1次後決定承租。

同區部分近期入伙的新盤，亦錄納米單位租務成交。中原黃震東稱，維峯‧浚匯中層J室，實用面積196方呎，屬開放式間隔，望樓景，以1.5萬元租出，呎租約76.5元。業主於2019年4月以562.97萬元買入單位，租金回報率約3.2厘。

另方面，九龍鐵路沿線物業兩房單位月租低於兩萬元。香港置業文華透露，奧運站君滙港3座低層A室，兩房間隔，向東望樓景，實用面積約482方呎，業主以約1.9萬元放租約4個月，最終減租約1,500元，以1.75萬元租出，呎租約36.3元。新租客為公司客，單位作宿舍用途。

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