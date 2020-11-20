【深度解構】疫債禍根蔓延　國企違約恐現骨牌效應

世紀疫症期間全球央行狂「泵水」，如今政府及企業「債務海嘯」壓境，後遺症更四方八面湧現。國際金融協會(IIF)環球政策劃董事總經理Sonja Gibbs警告，債市尤其是發達經濟體的債務危機逼近。

分析指，中國新發行5年期歐元債驚現負息仍獲外資追捧，足證投資者急於為資金尋找出路，甚至抱「輸少當贏」終極避險心態，嚴重扭曲債市常態。不過，看似穩如泰山的中國債市並非萬無一失，境內國企級債券過去一個月竟接連爆煲違約，遼寧省國企華晨汽車集團更正式破產重整，地區債違約風暴恐掀骨牌效應，巨大損失隨時排山倒海將至。

據IIF資料顯示，今年首三季全球企業及政府債務飆至272萬億美元，創下新高，年底料進一步升至277萬億美元，意味快將又破頂。Sonja Gibbs提醒，新興市場雙重債務風險凸顯，因經濟增長緩慢兼債台高築。長遠來看，發達市場同樣風險叢生，因增長放緩速度勢比新興市場更慢，債券到期收益率無止境低水甚至負數，也對投資者不利。

施羅德投資研究及分析策略師Sean Markowicz解釋，投資者未來將面臨嚴峻考驗，除了被迫選擇接受負息，亦可能「鋌而走險」轉向承擔更高風險的產品，以彌補回報不足。然而，後者在經濟衰退時所面臨的損失可能更難估計。

即使是不少外資青睞的內地金融市場，經濟瀰漫復甦氣息之際，過去一個月卻有多宗企業債券違約湧現，負債纏身的國企背景公司亦難逃爆煲危機。以隸屬遼寧省國資委的重點國企華晨集團為例，10月20日因未能如期兌付規模為10億元（人民幣‧下同）的私募債，而陷入違約漩渦，自此其主體信用及旗下債券評級已多次被降級，國企債券不倒的神話幻滅。

短短一周，華晨集團遭債權人格致汽車科技申請破產重整、65億元債務違約曝光，直至週五全國企業破產重整案件信息網披露，法院已於午後裁定受理債權人的申請，意味這家車企正式進入破產重整程序。據裁定書，截至6月底止，華晨集團資產總值459.66億元，負債卻高達523.76億元，存在資產不足以清償全部債務的情形，具備企業破產法所規定的破產原因。但同時該集團具有挽救的價值和可能，亦具重整的必要及可行性。

然而，澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指，國企違約觸發投資者對整個企業債市的擔憂，因這打破長期以來政府對國企債有隱性擔保的假設。據該行數據，國企首次違約率目前尚遠低於1%，惟民營企業的違約率已升至9%。他特別提到，東北省大型企業的財務壓力可能更大，而東北巨頭之一的華晨集團財困便為一大佐證，故籲政府進一步考慮收緊財政刺激政策的負面影響，如債務違約再加劇。

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