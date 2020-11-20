內企接連債務違約　上交所：嚴守系統性風險底線

中國內地接連有企業出現債務違約惹來市場關注，上交所相關負責人表示，在中國證監會的領導下，上交所貫徹落實黨中央、國務院決策部署，嚴守不發生系統性風險的底線，高度重視債券市場風險管理工作，將進一步加強公司債券風險管理和推進違約處置工作。

該負責人續指出，上交所對重大違法違規行為堅持「零容忍」，將加強自律監管，依法依規採取監管措施，嚴肅處理，切實維護市場秩序，保護投資者合法權益。其次，會加強風險監測排查，落實公司債券風險監測機制，加強相關行業、地區存在個別風險隱患企業的風險排查，及時發現、及時預警、及時督促化解處置。此外，將形成監管合力，加強信息溝通，加強跨市場監管協同，督促發行人、中介機構落實風險管理責任和化解處置風險。

該負責人表示，公司債券是資本市場服務實體經濟的重要方式，對提高直接融資比重，降低社會融資成本具有重要作用。今年，上交所落實公司債券註冊制要求，在應對疫情影響、服務實體經濟等方面採取了多項措施。今年1月至10月非金融企業在上交所發行公司債券2.45萬億元，支持了企業復工復產和實體經濟發展。

下一步，上交所將在中證監的領導下，落實資本市場深化改革的各項部署，持續完善公司債券發行和交易制度，加強信息披露，支持各類符合條件的企業發行公司債券，引導投資者加強市場分析研判理性投資，壓實發行人和中介機構責任，保護投資者合法權益，建設高質量的公司債券市場，更好地服務實體經濟。

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