道指低開93點　輝瑞股價漲逾1%

憂慮疫情惡化打擊經濟，美股周五(20日)早段偏軟，道指挫93點，報29,389點，以科技股為主的納指亦跌20點，至11,883點。

美國藥廠輝瑞(Pfizer)周五尋求美國食品及藥物管理局(FDA)，讓其與BioNTech研發的新冠肺炎疫苗，獲緊急使用授權，期望疫苗於12月中至年底開始分發。同時有報道指，歐盟擬動用逾100億美元採購輝瑞及CureVac的疫苗。輝瑞股價早段升1.31%至36.8美元。

運動用品連鎖店Foot Locker公布上季每股賺1.21美元，遠好過預期的63美仙，收入亦勝預期，期內同店銷售增加7.7%，遠優於市場估計跌1.2%。Foot Locker股價早段升3.93%至41.51美元。

另外，據美國銀行引述EPFR Global的數字顯示，截至周三為止一周，全球股票基金吸資270億美元，較前一周的445億美元放緩，當中，美股基金連續3周錄得資金流入，但吸資速度由前一周的322億美元降至近90億美元。若以行業分類，科技股基金過去一周錄得24億美元資金流入，史上第6高，其次是金融股基金，吸資21億美元。

滿地可銀行策略員Brian Belski表示，在可見將來，美國及全球各地將繼續採取財政和貨幣刺激措施，以應對疫情造成的負面經濟影響，而這環境將有利股市持續向上。Belski更形容2021年將是「又一年前所未見的牛市」，估計標指明年底將升見4,200點，即較周四收市再漲15%，而經濟和社會逐步回復正常。

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