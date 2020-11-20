華晨風波蔓延！上交所向中介招商證券出具監管警示函

上交所指，華晨集團於2020年陸續發生受到上交所通報批評的自律監管措施、未能按時清償到期債務、發生重大訴訟及有關資產被司法凍結、對重要子公司華晨中國汽車控股有限公司進行股權轉讓等影響償債能力的重大事項。招商證券作為本次債券的受託管理人，未能切實履行受託管理人職責，未能及時出具並披露臨時受託管理事務報告。

根據募集說明書約定，「17華汽05債」應於2020年10月23日到期兌付。截至目前，華晨集團尚未完成該債務的本金兌付。招商證券作為本期債券受託管理人，未能及時有效對華晨集團的流動性風險和償債能力重大不利變化進行持續跟踪監測、排查和預警，未能在「17華汽05債」出現重大償債風險時及時調整債券風險分類。

上交所要求招商證券引以為戒，嚴格按照規定和約定，加強公司債券受託管理工作，切實履行受託管理職責，及時履行信息披露義務，切實保障債券持有人合法權益，維護債券市場正常秩序。

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