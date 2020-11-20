中國唐商發盈警
2020年11月20日 22:47
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中國唐商(00674)公布，預期集團將於截至2020年9月30日止6個月錄得虧損約4,800萬元，與集團於2019年同期相比增幅顯著，此乃由於期內展覽分部及南京分租業務受2019冠狀病毒病疫情影響而市場氣氛疲弱，導致集團之收益受到不利影響。
除前述2019冠狀病毒病疫情之影響外，董事亦預期，截至2020年9月30日止6個月將出現虧損增幅，主要由於應用香港財務報告準則第16號租賃導致投資物業錄得公平價值虧損約4,000萬元。
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