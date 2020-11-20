中策集團向鄭家純等配股　籌逾2億元

中策集團解釋，考慮到近期香港投資市場及經濟狀況波動，而在若干程度上乃由於疫情之不利影響所導致等因素後，董事認為透過認購事項發行股份為集團之業務營運籌集額外資金，及加強集團財務狀況以供其未來發展所需屬合適方法。認購事項亦擴濶及擴大公司之股東基礎及資本基礎。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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