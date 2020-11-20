國聯證券惹內幕交易疑慮　中證監出具警示函

國聯證券隨後發公告表示，公司對此高度重視，將進一步加強合規管理，做好信息披露工作。目前公司經營情況正常，敬請投資者注意投資風險。

國聯證券與國金證券早於9月20日公布籌劃合併事宜，並自9月21日停牌。惟在正式公布的前兩日，相關公告的截圖就在網上平台廣泛流傳，令兩股一同漲停板。

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