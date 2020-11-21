郭曉群：無收過AGBA提購康宏要約

市傳AGBA擬提出以4億美元(約31.2億港元)向康宏洽購其公司對企業、零售、金融科技等業務的全部股權，及獨立理財顧問業務30%股權，當中一億美元以現金支付，其餘3億美元擬透過發行新股支付。

記者致電AGBA所申報的電話號碼查詢，但接電話的一方表示不知道AGBA和公司行政總裁Gordon Lee是誰。康宏發言人回覆本報表示，不會就以上市場傳言作評論。

另外，康宏將於下周四(26日)舉行股東特別大會，就持股29.91%的郭曉群提出的議案進行表決，分別為罷免現任12名董事，換入包括郭氏本人、馬時亨、石禮謙等6人為董事。但公司周五(20日)突公布，委任李晉頤為執行董事，及委任林國昌為獨立非執行董事，同於11月19日起生效。

資料顯示，李晉頤曾擔任富邦銀行(香港)董事總經理兼行政總裁共5年半，亦曾擔任富邦金融控股董事。

在下周股東特別大會表決董事局換人前，公司周五(20日)突然委任兩位新董事，估計與大股東台資富邦主導的現任董事會人事布局有關。

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