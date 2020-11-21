歐股收市上漲 Imfinzi升近2%
2020年11月21日 01:02
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歐洲股市周五(20日)做好，英國富時100指數收報6,351點， 升17點或0.27%；法國CAC指數收報5,495點，升21點或0.39%；德國DAX指數收報13,137點，升51點或0.39%。
歐盟與英國貿易協議談判期限只剩下6個星期，歐盟一名談判代表確診感染新冠病毒，雙方要暫停面對面會議，但英歐官員仍會以遙距形式籌備貿易談判，如果情況許可，會第一時間恢復面對面會議。
歐洲藥廠阿斯利康的癌症新藥Imfinzi獲美國當局批准有限度使用，股價收市上1.81%。
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