歐盟批准德國為企業提供300億歐元疫情援助

外媒報道，歐盟委員會批准德國和奧地利向那些遭受新冠肺炎疫情衝擊的公司提供補償的計劃。

其中，德國預計會通過300億歐元預算提供「保護傘計劃」，適用於在今年3月至明年6月營業收入較2019年下滑至少30%的公司，救助金額可能會達到固定成本的70%，而中小企則為90%。每家公司最高可獲得300萬歐元。

至於奧地利將通過「Fixkostenzuschuss Phase II」計劃，其將提供達到120億歐元的支持。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020