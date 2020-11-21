疫情過後恐爆信貸風暴？德銀：料明年企業違約增加

外媒報道，德銀行政總裁Christian Sewing周五(20日)出席法蘭克福會議時表示，預計新冠肺炎疫情引發的經濟嚴重不確定的時代將會過去，明年信貸損失撥備料將減少，但警告企業違約情況將會增加。

Sewing稱，隨着經濟復甦的到來，加之疫苗開發取得成功，相信德銀的風險準備金將在今年「見頂」。不過，他預計更多公司可能發生債務違約，因為政府援助計劃將告一段落，其中包括中止德國破產要求的相關措施。

事實上，除德銀之外，多家銀行都因應疫情可能導致企業在債務償還方面出現問題而增加風險撥備。許多監管機構警告說，儘管銀行對抵禦動盪的態度更為樂觀，但情況可能還會變得更糟。

據財經平台彭博綜合分析師預期德銀的信貸準備金今年預計將飆升至19.9億歐元，按年大增3倍，創2013年來最高，並預料將拖累該行業績陷入虧損。

德銀行稱，疫情「已經影響了銀行的成本結構」，目前正在評估一些選項，通過提高在家辦公比例來降低房地產成本。

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