中國債權人同意貧窮國家暫緩償還21億美元債務

外媒報道，中國放貸機構暫停了近24個國家總計21億美元的債務償還，中國財政部長呼籲建立多邊減債機制，以緩解新冠肺炎疫情給全球貧困人口帶來的負擔。

中國財政部長劉昆表示，官方債權人中國國家國際發展合作署和中國進出口銀行批准了來自23個國家13.53億美元債務的緩債申請 。他在一份聲明中說，中國國家開發銀行作為商業債權人，截至9月末與有關受惠國家簽訂協議的緩債金額達到7.48億美元。

但根據世界銀行的數據，從今年5月到12月，符合緩債資格的貧窮國家應償還中國債權人的債務約為72億美元，上述緩債額只占其中不到3分之1。

包括中國在內的二十國集團(G20)在4月同意暫時中止世界上73個最貧窮國家的債務償還。G20將債務償還期限延長到至少2021年上半年，並商定了一個共同框架，以重組受疫情影響最大的那些國家的債務。

世界銀行行長馬爾帕斯此前批評中國和債券持有人在債務償還暫停計劃(DSSI)中沒有提供足夠的債務減免。一些西方國家政府懷疑中國因為擔心失去債務談判籌碼而不會完全遵守這個共同策略。

劉昆在聲明中對這些質疑做出回擊，呼籲世界銀行作為主要多邊債權方，應積極參與減緩債，探索各種可行方式，為減輕最貧困國家債務負擔提供更多支持。

劉昆還表示，「如果世銀通過設立多邊減緩債基金方式參與減緩債，中方願積極考慮提供捐款，幫助有關國家減輕債務負擔。」

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