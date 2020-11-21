摩通警告：美國經濟明年首季恐再度萎縮

外媒報道，摩根大通預期，由於美國感染新冠肺炎的人數以空前的速度上升，導致多州對企業及人們的活動施加限制，或影響美國經濟在明年首季陷入萎縮。

摩根大通周五發表2021年美國展望報告，預計明年首季美國經濟萎縮1%。該行此前則預期今年第四季美國經濟錄得2.8%的增長。

摩根大通經濟學家Michael Feroli、Jesse Edgerton和Daniel Silver表示，美國在7月份度過了危機，主要由於當時有經濟重啟提供的強大動力。然而，該些經濟學家續稱，目前來看，經濟已經失去了這個有利因素，而且面臨着防疫限制增加所帶來的阻力。

事實上，美國經濟復甦整體上較預期強勁，很大程度上是受惠於政府刺激計劃和聯儲局的貨幣政策行動。但是，新冠肺炎住院和死亡人數正在上升，僅上周就增加超過100萬宗確診病例。

不過，由於新冠疫苗方面的好消息有利於美國經濟，增強了摩根大通對明年第二和第三季經濟將強勁增長的信心。分析師還預計，美國政府最遲將在明年首季末推出1萬億美元的財政支持，從而進一步支持隨後兩個季度的強勁增長。

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