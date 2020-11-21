美股收市：道指跌219點　波音挫近3%

美國財政部與聯儲局的分歧加重了市場壓力，美國股市周五(20日)受壓。道指收報29,263點，跌219點或0.75%；標指收報3,557點，跌24點或0.68%；納指收報11,854點，跌49點或0.42%。

全周計，道指、標指、納指分別累跌0.73%、跌0.77%、升0.22%。

波音公司股價周五跌2.94%，為道指表現最差的成分股；Salesforce、美國運通分別下挫2.5%和1.78%。大型科技股個別發展，亞馬遜收跌0.57%；蘋果公司和Facebook齊跌逾1%；Netflix則上漲0.74%。

據報，美國財長姆紐欽周四致函聯儲局，要求其立即停用部分抗疫貸款工具，以釋放多達4,550億美元的資金給國會挪作他用，以刺激經濟重振。

芝加哥聯儲銀行行長埃文斯(Charles Evans)批評美國財政部允許聯儲局的一些緊急貸款工具在年底到期的決定，稱其在疫情為經濟提供了重要的安全保障。

Evercore ISI副董事長及全球政策與央行策略主管Krishna Guha表示，姆紐欽此舉意在收緊金融環境，這等同於在錯誤的時間拆除市場的安全網。

「新債王」岡拉克表示，姆紐欽的還錢要求，將關閉今年春季繁榮興盛的企業信貸計劃。他質疑如果沒有聯儲局的支持，市場能否維持下去。

另外，據美國銀行引述EPFR Global的數字顯示，截至周三為止一周，全球股票基金吸資270億美元，較前一周的445億美元放緩，當中，美股基金連續3周錄得資金流入，但吸資速度由前一周的322億美元降至近90億美元。若以行業分類，科技股基金過去一周錄得24億美元資金流入，史上第6高，其次是金融股基金，吸資21億美元。

滿地可銀行策略員Brian Belski表示，在可見將來，美國及全球各地將繼續採取財政和貨幣刺激措施，以應對疫情造成的負面經濟影響，而這環境將有利股市持續向上。Belski更形容2021年將是「又一年前所未見的牛市」，估計標指明年底將升見4,200點，即較周四收市再漲15%，而經濟和社會逐步回復正常。

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