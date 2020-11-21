【美財長競逐】布雷納德如大熱倒灶　原因可能只有一個...

美國新任財長競逐進入最後階段，宣稱勝出美國總統選舉的拜登日前表示，已決定新政府的財長人選，最快在下周四感恩節的前後正式公布，並相信會獲民主黨的進步派至溫和派接受。外界揣測財長大熱門是現任聯備局理事布雷納德及前聯儲局主席耶倫，由於二人都是女性，意味美國可能誕生首位女財長。

耶倫獲前總統奧巴馬提名成為首位聯儲局女主席，但因傳與現任總統特朗普不和而不獲續任，只得一屆任期，改由鮑威爾領導聯儲局，民主黨許多進步派人士認為她被不當對待。

耶倫現為智庫機構布魯金斯學會的成員，亦是拜登團隊的經濟顧問，由於她是失業問題專家，對處理疫情造成失業率高企或有助益。耶倫周一出席論壇時，沒有否認她正角逐下任財長的報道，稱「這由其他人來決定。」

至於布雷納德在2010至2013年期間，擔任財政部負責國際事務的副財長，兩位民主黨政府的財長蓋特納及薩默斯均曾擔任該職。據悉，前國務卿希拉妮2016年參選時亦有意選擇布雷納德為財長。

布雷納徳2014年加入聯儲局，視為局內的鴿派人物，同時她主張收緊金融監管及提高銀行資本標準。她周二在演說中呼籲華府各經濟機構包括聯儲局的官員組成更多元化。

外界認為，布雷納德如果不獲提名出任財長，原因之一是拜登可能讓她取代任期在2022年2月屆滿的鮑威爾。不過，拜登似乎對鮑威爾的表現有不俗評價，周四稱聯儲局處理美元的方向正面，而目前低息水平亦可助經濟增長。無論結果如何，布雷納德肯定在拜登政府的財金班子擔任重要角色。

除上述兩人外，前聯儲局副主席費格遜及現時亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克均被視為新任財長人選之一，而二人都是黑人，倘當中一人獲提名，將成為美國史上首位黑人財長。現為基金公司TIAA行政總裁的費格遜剛於本周宣布明年3月退休，他稱如果能使財富不均情況收窄，美國經濟規模應較目前高6%。

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