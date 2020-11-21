中證監：冀就中概股與美證交會開展磋商

早前有外媒引述消息指，美國證券交易委員會(SEC)計劃趕在年底向公眾諮詢新規，要求在美上市公司須聘用受美國當局監管的核數師，否則將面臨退市。中國證監會有關部門負責人表示，美國監管機構暫時不能檢查為在美上市中國公司提供審計服務的中國會計師事務所，是跨境監管合作領域的問題，並不代表中國公司不遵守美國的相關法律和規則要求。

負責人指，中國公司在美上市，均按美國相關法律和規則要求編制財務報表和履行信息披露義務，否則無法在美國監管機構註冊。

至於中美審計監管合作，負責人指，一貫立場是通過跨境監管合作機制開展會計師事務所檢查。中方監管部門在積極考慮美方訴求的基礎上，在8月4日向美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)發送了關於會計師事務所聯合檢查的第4版方案建議，PCAOB確認收到並表示會積極研究。

負責人表示，期待美方監管機構盡快與中方就具體方案開展磋商，相信雙方秉持開放、專業態度，一定能就聯合檢查方案達成共識，有效推進中美審計監管合作，共同為跨境上市企業營造良好的監管環境。

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