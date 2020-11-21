聯儲局妥協！將按財政部要求歸還緊急貸款工具未使用資金

美國財政部和聯儲局官員為是否延長2020年底到期的幾項緊急貸款工具陷入爭議，據報，美國財長姆紐欽周四(20日)致函聯儲局，要求其立即停用部分抗疫貸款工具，以釋放資金給國會挪作他用，以刺激經濟重振。而聯儲局主席鮑威爾周五(21日)回函指將按要求，將那些尚未使用的資金退還財政部。

美國國會於今年3月通過的紓困法案提供多項緊急信貸計劃，原定實施至今年底，惟隨着期限來臨，姆紐欽周四致函聯儲局表示將讓其中某些措施期滿後中止，但聯儲局認為此時收回刺激為時過早，希望所有緊急貸款工具可以延長實施，以支撐脆弱的經濟。

新冠肺炎疫情重創全球經濟，根據美國3月的紓困法案，財政部提撥資金給聯儲局，幫助穩定金融市場，提供貸款給企業和市政債發行機關等。如今姆紐欽認為已經不再需要有關措施，其資金應該歸還給國會，運用在其他地方。

姆紐欽周五捍衛財政部的做法，他指收回部分刺激措施並非意在打擊拜登政府，事實上，紓困法案取得驚人的成功，大家不要把焦點放在一些鮮少被動用的機制上，就算中止某些措施，聯儲局依然擁有相當多火力可以支持經濟。

鮑威爾亦坦言財政部有權要求收回資金，財政部有「唯一權力」可以決定是否延長實施該些信貸計劃，聯儲局將配合財政部，歸還到期計劃未動用的資金。他又提到用財政部的其他基金或者重新授權部分貸款項目明年繼續提供新貸款的可能性，如財政部旗下外匯平準基金組織(ESF)仍可能為保持金融穩定和支持經濟的需要而資助任何聯儲局的貸款工具。

NatWest Markets美國利率策略董事Blake Gwinn認為，財政部與聯儲局的衝突，對年底資金市場可能影響不大，對公司債市場可能也一樣。考慮到有關工具所針對的市場大多「流動性狀況穩定」，另外可通過掉期和財政部公開市場操作來提供流動性，因此不確定目前是否還有必要繼續維持該些工具。

「新債王」岡拉克則表示，姆紐欽的還錢要求，將關閉今年春季繁榮興盛的企業信貸計劃。他質疑如果沒有聯儲局的支持，市場能否維持下去。

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