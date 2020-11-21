比特幣撲19000美元　大好友認為破頂指日可待

虛擬貨幣比特幣升勢愈升愈有，據CryptoCompare報價顯示，過去24小時高見18,813.11美元，為近3年來首次逼近19,000美元關。

比特幣大好友Bequant在倫敦研究主管Denis Vinokourov認為，幾乎沒有迹象表明比特幣已經失去反彈動力，所有迹象都表明在不久的將來其將升抵歷史最高水平。

事實上，比特幣本周已累漲約15%，今年以來更已飆逾1.5倍，喚醒市場對2017年比特幣暴漲超過13.7倍的回憶，而當時，比特幣升近20,000美元，但次年暴挫70%。

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