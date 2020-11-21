英媒：美國擬增4間華企至制裁名單　限制投資

英媒周五(20日)引述消息人士報道，美國政府將在國防部的制裁名單中，再加多4間中國企業，令受影響的中國企業增加至35間，限制美國投資者對該些企業進行投資。

美國總統特朗普在上周簽署行政命令，制裁31間中國企業，指控這些企業由中國解放軍擁有或控制，這些企業包括海康威視、華為、中國電信及中國移動等。報道指，國防部最快在當地周五公布這些企業的名單，亦可能到下周公布。白宮暫時未有回應報道。

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