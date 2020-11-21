國務卿熱門人選：拜登不太可能迅速解除對中國關稅

被視為下任美國國務卿熱門人選的民主黨參議員庫恩斯(Chris Coons)認為，美國總統當選人拜登不太可能迅速取消特朗普對中國進口商品加徵的關稅。

現年57歲的庫恩斯，跟總統當選人拜登同樣來自特拉華州，自2010年出任聯邦參議員。他預期，當選總統不會簡單地取消所有加徵的關稅，並嘗試帶美國回到2016年的水平，估計當選總統會首先與英國、加拿大等親密且可信的盟友進行協商，然後再採取下一步行動。

他補充，不認為美國將基於國安理由對親密且可信賴的盟友加徵關稅，就好像美國對加拿大、英國和其他國家(日本和南韓)所加的關稅那樣，因為這對美國的關係造成不必要的緊張。

他又指特朗普對中國的做法正確，但美國需要更有效地在亞洲地區投射力量，並重新參與且振興美國的全球盟友網絡。因此，如果拜登採取行動解除對中國的關稅，將面臨一些阻力，因為關稅行動得到國會兩黨的支持。而到目前為止，拜登還沒有做出任何一種承諾。

此外，他指中美仍處在競爭關係中，希望國會能制訂跨越黨派的政策以贏過中國，並為日後的衝擊做準備。

不過，庫恩斯強調自己並非替拜登政府或交接團隊發言，只是以他在拜登擔任參議員及副總統任內的長期往來，推敲其在外交方面可能的作為。

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