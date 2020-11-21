致富智庫：孩子未來取決父母　有冇呢11個叻人共通點？

外國機構同知名大學做咗好多調查，綜合不同範疇有傑出成就的「叻人」，他們的父母在自身條件、管教仔女方法等，會有11個共通點。所以話，如果你作為父母，想仔女他日成功，或者起碼在社會可自食其力，不靠「父母幹」就能有不俗發展，但又不想自己不知不覺做了「怪獸家長」的話，就要偷師嘞！

●嗱，問問自己有冇以下呢11點：

【1、畀仔女做家務】

哈佛大學研究話，如果仔女唔識洗碗，培養唔到獨立處事能力。家長們應該畀仔女「捱苦」，簡單嘅倒垃圾、洗衫，留畀佢哋做啦！

【2、教社交技巧】

賓夕凡尼亞州州立大學有份追蹤美國超過700個細路，睇住佢哋由幼稚園至25歲嘅成長歷程，發現有良好社交技巧嘅細路比較容易攞到大學學位同搵到Full-Time Job(全職工作)；冇又點？大件事囉，大個咗好大機會犯案、酗酒、無所事事靠救濟。

【3、期望「高啲啲」】

加州大學分析咗6,600個喺2001年出生BB嘅資料，發現父母期望愈高，仔女愈有成就，但最緊要又唔好over晒，對子女作無謂嘅幻想。

【4、兩公婆關係好】

唔講都知父母成日「嘈交」會影響仔女成長，離婚嘅話，會好大程度影響仔女對事物嘅判斷。

【5、學歷高】

有研究追蹤咗超過14,000名由1998年至2007年入讀幼稚園嘅細路，發現阿媽18歲或以下，即係阿媽本身都未讀完高中，仔女大個讀到高中或大學嘅機會都低啲。有研究仲直頭話，細路8歲嗰陣，單憑父母當時嘅教育程度，就可以預測到呢個人40年後嘅教育水平同工作成就。「勁！」

【6、從細教數學】

愈早掌握數學愈着數，因為數學愈叻，對閱讀愈有幫助。

【7、建立良好親子關係】

父母有錢，贏喺起跑線上當然好，但調查話嚟自貧困家庭嘅細路，只要喺0至3歲得到父母悉心照顧，細個讀書都會叻啲。

【8、唔好搞到有「強迫症」咁】

千祈唔好以為陪得仔女時間愈多，仔女會愈叻、愈乖、愈覺得幸福；尤其係阿媽自己都忙到死嘅時候，仲想辦法搵時間陪仔女，呢種壓力其實會好似傷風咁傳染畀仔女。

【9、強調後天努力】

要灌輸類似「人定勝天」嘅概念，即係話仔女測驗高分，千祈唔好讚係「天生嘅」，因為咁樣等如同仔女講「後天做咩都冇用！」。

【10、阿媽出嚟做嘢】

屋企有女嘅一定要知！哈佛大學商學院研究發現，阿媽外出工作嘅細路女，大個咗比同齡女仔更有機會成為管理層，仲會賺多23%嘅錢！點解？畀阿媽薰陶囉！

【11、社會經濟地位高啲】

貧窮唔多唔少限制細路嘅潛能，史丹福大學研究2001出年生嘅BB，發現高收入與低收入家庭嘅細路，佢哋嘅成就差距，愈嚟愈大，差距比起25年前大咗30至40%。(所以呢，父母都要爭氣)

●以上11項，你有齊幾多先？睇完再畀埋啲國際猛人父母培育仔女嘅心得你睇，咁就唔好話啲研究「得個講字」喇！

好似美國股神巴菲特咁，佢有三個仔女，而家都已經60幾歲。想當年，股神又點樣傳授自己嘅投資心得畀自己嘅仔女？巴菲特覺得，小朋友8到10歲就要知金融係點運作，要點樣係商場上打關係。佢話，呢啲技能係會畢生受用，不但對佢哋將來嘅生意有幫助，而且個人嘅快樂指數會高啲，建立美滿家庭又會易啲咁話！

咁點樣幫仔女鋪路係最好呢？微軟創辦人、全球首富蓋茨嘅爹哋、媽咪就好聰明，佢留畀蓋茨嘅，就係自己嘅「社交網絡」。話說年輕蓋茨創立公司嗰陣，佢爹哋、媽咪幫佢搵咗相熟嘅資深老前輩入公司做。有叔叔伯伯「照住」，當然比其他人更易成功喇！

另外，全球最大社交平台Facebook行政總裁朱克伯格話最重要是要畀仔女一個健康嘅童年，咁樣仔女未來先至能夠發揮全部嘅潛力喎。

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