中國經濟：促銀行保險機構不得變相增加小微企業隱性融資成本

中國國務院辦公廳督查室及中國銀保監會辦公廳公布，關於部分銀行保險機構助貸機構違規抬升小微企業綜合融資成本典型問題的通報，當局開展小微企業融資收費專項檢查，發現銀行保險機構總體能夠認真執行小微企業金融服務政策，不斷加大減費讓利力度，但仍有部分銀行保險機構、助貸機構貫徹落實黨中央、國務院決策部署不到位，對監管規定有令不行、有禁不止，在貸款中違規收取應減免費用，強制綑綁銷售，收取高額服務費和代理手續費，抬升綜合融資成本，削弱小微企業獲得感。

有關典型問題通報包括工商銀行部分分支機構違規向小微企業收取貸款承諾費、投融資顧問費等「兩禁兩限」費用；民生銀行總行集團金融部和部分分支機構違規向小微企業收取貸款承諾費、銀行承兌匯票敞口管理費、法人帳戶透支業務承諾費等「兩禁兩限」費用；民生銀行在已有抵押的前提下向客戶銷售保險費率較高的人身意外險，提取高額代理手續費；平安保險(集團)下屬平安普惠與興業銀行合作發放小微企業普惠型貸款，強制綑綁銷售保險，收取高額服務費，推高綜合融資成本。

從督查檢查情況看，有關銀行保險機構、助貸機構對國家關於深化小微企業金融服務、降低小微企業綜合融資成本的重大決策部署認識不到位、落實不徹底，在政策執行中搞變通、打擦邊球，未全面履行社會責任，未真正落實對小微企業服務優惠和減費讓利原則，相關問題具有一定的代表性和典型性。

國務院辦公廳督查室及中銀保監要求，各銀行保險機構和助貸機構要引以為戒、舉一反三，強化對穩企業的金融支持，積極為企業紓困解難，讓中小微企業貸款可獲得性明顯提高，綜合融資成本明顯下降；切實維護貸款企業知情權、自主選擇權和公平交易權，不得利用市場優勢地位附加不合理條件、強制綑綁銷售、轉嫁成本、違規收費，變相增加小微企業隱性融資成本。對無視禁令、頂風違規的，金融監管部門將發現一起、處理一起，絕不姑息。

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