【全球攬炒】疫情拖累！WTO警告全球貿易反彈勢頭或短暫

世界貿易組織(WTO)新一期《貨物貿易晴雨表》報告顯示，第3季全球貨物貿易景氣指數升至100.7，較8月份公布的84.5有所改善，該指數在100表明下一季的增長符合中期趨勢。不過，隨着新冠肺炎疫情復燃，各國竭力抗爭，WTO指第3季的貿易強勁反彈勢頭可能會在今年的最後幾個月放緩。

報告指出，為抗擊疫情，第2季多地採取封鎖和旅行限制措施，造成全球貿易和生產大幅減少。而隨着疫情防控措施放鬆，第3季全球貨物貿易強勁反彈。然而，疫情續給全球貿易體系帶來不確定性，隨着被壓抑的需求耗盡，以及庫存補充完成，第4季商品的流動可能將放緩。

WTO警告，目前全球貿易局勢仍存在高度不確定性，歐洲和北美地區疫情反彈，多國再次出台封鎖措施，可能引發新一輪企業關閉或陷入財務困境。至於新冠肺炎疫苗方面，雖然有數個前景光明的疫苗在開發中，但確定有關疫苗將於何時分發還為時尚早。

包括由BioNTech SE和Moderna Inc.開發的疫苗，有可能在未來幾周獲得美國和歐盟有條件的批准。

WTO的最新報告與其10月份修訂後的貿易預測一致，預計2020年全球商品貿易量下降9.2%。

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