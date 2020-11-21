ING：明年美元最多貶值1成　人民幣有望升至6.3水平

外電報道，荷蘭國際集團(ING)預計，明年美元兌多數貨幣將貶值5至10%，並在交易員轉向新興市場追求收益的過程中成為主要融資貨幣。雖然歐元區經濟增長前景欠佳，但在美元疫弱的情況下，歐元有望從中受惠而上揚。

美國實際殖利率為負將對美元構成壓力，意味着日圓可能會短暫突破每美元兌100日圓的水平，這部分取決於人民幣兌美元的升值以及世界貿易的增長；估計美元兌日圓在2021年第4季達至102水平，目前報103.86。

ING又預測，如果英國與歐盟達成「瘦身版」貿易協議，應該會給英鎊帶來支撐，而英鎊應該也能伴隨美元廣泛走軟而上升，預計每英鎊在2021年第4季達至1.42美元，目前報1.3275美元。

歐洲方面，ING指其經濟前景嚴峻，但歐元應該會受到美元走軟的支持。歐元區實際利率應該會持穩，美國實際利率為負的程度將加深。預計歐元明年將升至1.25美元或更高，如果歐洲央行不採取大規模量化寬鬆或降息，就幾乎無法遏制歐元漲勢。

此外，ING指由於中國人民銀行對人民幣升值的容忍，如果市場化進程持續，在岸人民幣(CNY)在2021年底之前或將觸及6.3兌每美元。至於拜登出任美國總統，中國從疫情中復甦，貨幣政策穩定，都是利好人民幣升值的因素；目前CNY處6.56兌每美元。

展望2021年，ING認為將有利於新興市場，因為美國聯儲局的通脹政策將促使投資者轉向其他市場，對新興市場偏好上升，應該也會提振韓圜。

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